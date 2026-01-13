La Fórmula 1 compartió una estadística que deja a Sergio Pérez por delante de Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

La cuenta oficial de redes sociales de la máxima categoría del automovilismo compartió un gráfico en el que se recuentan el número de podios de cada corredor en la era de efecto suelo en la F1.

Aunque Checo está lejos de la cima, cuenta con 24 resultados dentro de los tres primeros. Una cifra que ni Hamilton o Alonso pueden presumir en sus récords de los últimos años.

Lewis cuenta con 20, mientras que Fernando apenas tiene 8. Un dato que demuestra la importancia de elegir correctamente al equipo adecuado y cómo afecta en la carrera de cada piloto.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

