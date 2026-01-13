La marca que deja a Checo Pérez POR ENCIMA de Fernando Alonso y Lewis Hamilton
La marca que deja a Checo Pérez POR ENCIMA de Fernando Alonso y Lewis Hamilton
La Fórmula 1 compartió una estadística que deja a Sergio Pérez por delante de Lewis Hamilton y Fernando Alonso.
La cuenta oficial de redes sociales de la máxima categoría del automovilismo compartió un gráfico en el que se recuentan el número de podios de cada corredor en la era de efecto suelo en la F1.
Aunque Checo está lejos de la cima, cuenta con 24 resultados dentro de los tres primeros. Una cifra que ni Hamilton o Alonso pueden presumir en sus récords de los últimos años.
Lewis cuenta con 20, mientras que Fernando apenas tiene 8. Un dato que demuestra la importancia de elegir correctamente al equipo adecuado y cómo afecta en la carrera de cada piloto.
Relacionado: El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
SHOCK: Franco Colapinto revela que tendrá VENTAJA sobre los campeones en 2026
- hace 13 minutos
El factor que pondrá a Fernando Alonso A LA PAR de Mercedes en la pelea por el título
- 1 hour ago
ÚLTIMA HORA: Cadillac sorprende y revela el monoplaza de Checo
- 2 hours ago
La marca que deja a Checo Pérez POR ENCIMA de Fernando Alonso y Lewis Hamilton
- 2 hours ago
El RÉCORD de Carlos Sainz que NI HAMILTON NI ALONSO tienen
- 3 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso cumple el sueño de Newey; Venden Ferrari de Schumacher; Checo Pérez exhibe a Max
- Hoy 12:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero
BOMBAZO: Ferrari salvaría el 2026 de Fernando Alonso
- 24 diciembre