Los pilotos de McLaren conocieron a un dúo de pilotos icónico cuando el equipo conoció a las estrellas de Rápido y Furioso, Vin Diesel y Michelle Rodríguez.

Lando Norris y Oscar Piastri estuvieron con los actores de Hollywood en el paddock de Miami, mostrándoles a la pareja el auto. Ambos conductores fueron fotografiados saludando a las estrellas, y algunos en Instagram bromearon sobre el fuerte abrazo del alto y musculoso actor.

Junto a una foto de Norris y Vin Diesel, el equipo de McLaren escribió: "Eso es enorme para lo que tienes que prepararte".

Vin Diesel y Piastri bromearon acerca de que Piastri seleccionó el diseño de su casco, y el actor preguntó si el conductor también tenía que construir su propio automóvil.

Family. @VinDiesel and @OscarPiastri is the duo you weren’t expecting this weekend. 🤣



And we are HERE for the Vin ENERGY!#MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/D3u9nemG7P