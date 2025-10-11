Cadillac ha confirmado la noticia con Ferrari más esperada por Sergio Pérez previo al debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con palabras publicadas en grandprix.com, Graeme Lowdon reveló los planes para la escudería de Checo en los próximos meses de 2025: "Definitivamente haremos pruebas antes de que acabe el año. No es que queramos probar coches, ya que no tenemos nuestros propios.

"Desde un punto de vista técnico, no hay ninguna ventaja en utilizar el chasis de otro equipo. Pero tenemos un programa de preparación para la carrera y queremos que todos trabajen juntos antes de Melbourne.

"No queremos que la gente se conozca por primera vez en la primera carrera", afirmó. Recordar que Cadillac va a tomar prestado un monoplaza de Maranello para hacer sus test TPC previo a estrenarse en 2026.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

