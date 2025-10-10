Sergio Pérez podría correr peligro a causa de un problema que seguramente le generará muchos retos a Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según Auto Motor und Sport, los equipos de Fórmula 1 enfrentan actualmente grandes retos para perfeccionar los frenos de cara al próximo campeonato. En la actualidad, se recupera energía al frenar en las curvas, pero a partir de 2026 este sistema se modificará, situación que los pilotos notarán de inmediato.

El próximo año se eliminará la MGU-H de la unidad de potencia y este componente, que actualmente convierte el calor del turbo en energía a través de una turbina eléctrica, será sustituido por una MGU-K de mayor potencia. Con esta modificación, la recuperación de energía se realizará únicamente a través del eje trasero, ya que la MGU-K estará directamente conectada al cigüeñal.

Durante el frenado, el motor eléctrico funcionará como generador, recargando el sistema y aligerando la carga sobre los frenos. A partir de la próxima temporada, la mayor parte de la capacidad frenante dependerá del motor. Esto podría traducirse en un uso menos intensivo de los frenos durante una vuelta, lo que a su vez provoca un enfriamiento excesivo del sistema.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

