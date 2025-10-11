NUEVA información sobre la GUERRA INTERNA en Ferrari

Los medios italianos informan de tensiones internas en el campamento Ferrari tras el Gran Premio de Singapur. Según se comenta, el jefe del equipo, Fred Vasseur, mantuvo un acalorado intercambio con Matteo Togninalli, encargado de ingeniería de pista.

El diario Corriere dello Sport señala que el ambiente en Ferrari se ha vuelto tenso. Tras el Gran Premio de Singapur se desató una discusión encendida entre Fred Vasseur y Matteo Togninalli.

Además, la Scuderia se ha convertido en el centro de numerosos rumores, entre los que destaca la posibilidad de que Christian Horner, exdirector de Red Bull Racing, se incorpore al equipo.

La llegada de Lewis Hamilton no ha aportado los resultados esperados, y no es culpa del británico, sino del rendimiento limitado del coche. De hecho, Ferrari ha acumulado apenas seis puntos más que Williams desde la pausa veraniega.

¿Cómo va el Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur coronó por fin a McLaren como el ganador del Campeonato de Constructores de la temporada.

A pesar de que ninguno de sus pilotos logró ganar la carrera y las diferencias entre ellos son cada vez más notorias, el equipo liderado por Zak Brown se ha hecho de nuevo del reconocimiento para la escudería que está inmersa en muchas polémicas por peleas internas.

Mercedes logró solidificar su segundo puesto, ya que la victoria de Russell y el quinto lugar de Antonelli los separó del desliz de los pilotos de Ferrari. La gran sorpresa del día fue Williams, que gracias a Carlos Sainz pudo sumar nuevamente en la temporada, señal de la mejora reciente que están teniendo.

1. McLaren 650 puntos

2. Mercedes 325 puntos

3. Ferrari 298 puntos

4. Red Bull Racing 290 puntos

5. Williams 102 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 68 puntos

6. Kick Sauber 55 puntos

9. Haas 46 puntos

10. Alpine 20 puntos

