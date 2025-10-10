Lewis Hamilton ha admitido que solo un “milagro” le permitirá conseguir su primera victoria en un Gran Premio con Ferrari.

En declaraciones a F1TV, el piloto explicó lo que se requiere para ganar: “Un milagro… saliendo desde P6. El público es fantástico, realmente adoro Singapur, así que crucen los dedos", comentó.

Si bien el 2025 no ha sido el mejor año para Hamilton, el británico espera un impulso en 2026, siempre y cuando Ferrari logre reorganizarse y fabricar un monoplaza capaz de pelear por el campeonato junto a Leclerc.

Un coche competitivo podría transformar por completo su situación, y las novedades reglamentarias para 2026 ofrecen a Ferrari la oportunidad de cerrar distancias con sus competidores.

Además, las nuevas normas podrían brindarle a Hamilton la ocasión de resetear su trayectoria, ya que la actual generación de monoplazas claramente no le convence. Desde la última actualización regulatoria en 2022, el piloto ha logrado únicamente dos victorias, un resultado modesto para alguien con 105 triunfos en su carrera.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

