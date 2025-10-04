Lewis Hamilton revela NUEVO ERROR de Ferrari que le arruinó su clasificación
Lewis Hamilton revela NUEVO ERROR de Ferrari que le arruinó su clasificación
Lewis Hamilton confesó un nuevo error que le afectó considerablemente durante la clasificación del Gran Premio de Singapur.
En declaraciones a SkySports tras la qualy en Marina Bay, el siete veces campeón del mundo reveló los problemas que lo dejaron lejos de la pelea por la pole: “Si nos fijamos en Mercedes, ellos salieron primeros y no perdieron la temperatura de los neumáticos. Nosotros esperamos y apagamos el coche al final del pit lane, solo acabamos perdiendo 5 o 6 grados y es muy difícil recuperarlos en la vuelta de salida.
"Tal como está el plan, terminamos esperando en boxes, perdiendo temperatura en los neumáticos, usándolos en la vuelta de salida y luego entrando. Todas estas cosas se suman para no optimizar la sesión", acusó.
Relacionado: Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
CONFIRMADO: Carlos Sainz queda DESCALIFICADO de qualy en Singapur
- 3 hours ago
F1 en México sufre CAMBIO HISTÓRICO tras regreso de Checo Pérez
- 1 hour ago
Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
- Hoy 16:12
Parrilla de salida de Singapur con CASTIGOS incluidos
- 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el Gran Premio de Singapur
- 2 hours ago
Franco Colapinto cae en Q1, pero HUMILLA DE NUEVO a Pierre Gasly
- Hoy 15:25
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre