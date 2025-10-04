Lewis Hamilton confesó un nuevo error que le afectó considerablemente durante la clasificación del Gran Premio de Singapur.

En declaraciones a SkySports tras la qualy en Marina Bay, el siete veces campeón del mundo reveló los problemas que lo dejaron lejos de la pelea por la pole: “Si nos fijamos en Mercedes, ellos salieron primeros y no perdieron la temperatura de los neumáticos. Nosotros esperamos y apagamos el coche al final del pit lane, solo acabamos perdiendo 5 o 6 grados y es muy difícil recuperarlos en la vuelta de salida.

"Tal como está el plan, terminamos esperando en boxes, perdiendo temperatura en los neumáticos, usándolos en la vuelta de salida y luego entrando. Todas estas cosas se suman para no optimizar la sesión", acusó.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

