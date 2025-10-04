Alonso repite MILAGRO en Singapur; Russell hace INESPERADA POLE
George Russell se ha quedado con la pole del Gran Premio de Singapur de forma inesperada tras vencer a Max Verstappen y los McLaren, mientras Fernando Alonso volvió a sacar la magia con Aston Martin.
El piloto de Mercedes marcó la mejor vuelta en un tiempo de 1:29.158 segundos, mejorando por 0.182 a Verstappen. Detrás quedaron Osacr Piastri, Kimi Antonelli y Lando Norris.
En el resto del Top 10 de los mejor clasificados quedaron Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar, Oliver Bearman y Fernando Alonso. Para la Q2 fueron eliminados Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson y Yuki Tsunoda.
Franco Colapinto quedó fuera en la primera ronda junto a Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Esteban Ocon y Pierre Gasly. El compañero de equipo de Colapinto tuvo un nuevo error que lo complicó en sus intentos de vuelta.
GP de Singapur 2025: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|George Russell
|2
|Max Verstappen
|3
|Oscar Piastri
|4
|Kimi Antonelli
|5
|Lando Norris
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Charles Leclerc
|8
|Isack Hadjar
|9
|Oliver Bearman
|10
|Fernando Alonso
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Alexander Albon
|13
|Carlos Sainz
|14
|Liam Lawson
|15
|Yuki Tsunoda
|16
|Gabriel Bortoleto
|17
|Lance Stroll
|18
|Franco Colapinto
|19
|Esteban Ocon
|20
|Pierre Gasly
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Singapur?
El Gran Premio de Azerbaiyán entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris y Oscar Piastri tuvieron malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en Bakú inició de manera caótica con Piastri teniendo que abandonar después de la primera vuelta tras estrellarse en el muro. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la cuarta posición, quedándose cerca de un nuevo podio
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso no acabó la carrera en la zona de puntos y Carlos Sainz logró por fin el primer ansiado podio para Williams en la temporada y primero para él, siendo clave para el Campeonato de Pilotos.
En lo que significó la carrera de los Ferrari, no fue una buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó noveno en la carrera.
- 1. Óscar Piastri 324 puntos
- 2. Lando Norris 299 puntos
- 3. Max Verstappen 255 puntos
- 4. George Russell 212 puntos
- 5. Charles Leclerc 165 puntos
- 6. Lewis Hamilton 121 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 78 puntos
- 8. Alexander Albon 70 puntos
- 9. Isack Hadjar 39 puntos
- 10. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 11. Lance Stroll 32 puntos
- 12. Carlos Sainz 31 puntos
- 13. Fernando Alonso 30 puntos
- 14. Liam Lawson 30 puntos
- 15. Esteban Ocon 28 puntos
- 16. Pierre Gasly 20 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 20 puntos
- 18. Gabriel Bortoleto 18 puntos
- 19. Oliver Bearman 16 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
