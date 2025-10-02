Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur
Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 3 de Octubre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Singapur.
El circuito de Marina Bay será el siguiente lugar en la temporada donde Lewis Hamilton en Ferrari buscarán aprovechar las mejoras, Andrea Kimi Antonelli consolidarse como sensación y Carlos Sainz mantener el rendimiento con Williams.
Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, buscará mantener el repunte que ha tenido gracias a las mejoras del monoplaza.
Este puede ser un fin de semana especial para Colapinto, ya que será una oportunidad clave para demostrar que merece estar en Alpine después de tomar el asiento de Jack Doohan.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al viernes respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
Prácticas libres 1 (FP1) - Viernes 3 de Octubre de 2025
Comenzamos el viernes por la mañana en el continente americano, con la primera sesión de entrenamientos. Aquí tienes la hora de inicio:
Estados Unidos (hora del Pacífico): 02:30 hrs
México: 03:30 hrs
Estados Unidos (hora central): 04:30 hrs
Colombia: 04:30 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 05:30 hrs
Argentina: 06:30 hrs
España e Italia: 11:30 hrs
Prácticas libres 2 (FP2) - Viernes 3 de Octubre de 2025
Estados Unidos (hora del Pacífico): 06:00 hrs
México: 07:00 hrs
Estados Unidos (hora central): 08:00 hrs
Colombia: 08:00 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 09:00 hrs
Argentina: 10:00 hrs
España e Italia: 15:00 hrs
¿Cómo ver hoy en directo los entrenamientos de F1 por televisión?
Las siguientes emisoras tienen los derechos de F1 para cubrir la acción desde Bakú, consulta la programación local:
Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes
España: DAZN
Italia: Sky Sport F1
México: Fox Sports
Colombia: Disney+
Argentina: Disney+
F1TV Pro también está disponible en países seleccionados.
Mira el Gran Premio de Países Bajos de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta NUEVO SOCIO para Checo Pérez
- 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso revela problemas competitivos; Colapinto da contundente juicio sobre Alpine
- hace 56 minutos
¿Se va? Charles Leclerc PIERDE LA ESPERANZA con Ferrari
- 2 hours ago
Lewis Hamilton revela DECISIÓN tras PELEA con Charles Leclerc
- 2 hours ago
Kimi Antonelli revela REUNIONES clave para su FUTURO
- 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur
- 2 hours ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
- 18 septiembre
¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
- 23 septiembre
El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
- 23 septiembre
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre