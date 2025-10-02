close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur

Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Kimi Antonelli in 2025

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 3 de Octubre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Singapur.

El circuito de Marina Bay será el siguiente lugar en la temporada donde Lewis Hamilton en Ferrari buscarán aprovechar las mejoras, Andrea Kimi Antonelli consolidarse como sensación y Carlos Sainz mantener el rendimiento con Williams.

Aston Martin y Fernando Alonso por otro lado, buscará mantener el repunte que ha tenido gracias a las mejoras del monoplaza.

Este puede ser un fin de semana especial para Colapinto, ya que será una oportunidad clave para demostrar que merece estar en Alpine después de tomar el asiento de Jack Doohan.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al viernes respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Prácticas libres 1 (FP1) - Viernes 3 de Octubre de 2025

Comenzamos el viernes por la mañana en el continente americano, con la primera sesión de entrenamientos. Aquí tienes la hora de inicio:

Estados Unidos (hora del Pacífico): 02:30 hrs

México: 03:30 hrs

Estados Unidos (hora central): 04:30 hrs

Colombia: 04:30 hrs

Estados Unidos (hora del Este): 05:30 hrs

Argentina: 06:30 hrs

España e Italia: 11:30 hrs

Prácticas libres 2 (FP2) - Viernes 3 de Octubre de 2025

Estados Unidos (hora del Pacífico): 06:00 hrs

México: 07:00 hrs

Estados Unidos (hora central): 08:00 hrs

Colombia: 08:00 hrs

Estados Unidos (hora del Este): 09:00 hrs

Argentina: 10:00 hrs

España e Italia: 15:00 hrs

¿Cómo ver hoy en directo los entrenamientos de F1 por televisión?

Las siguientes emisoras tienen los derechos de F1 para cubrir la acción desde Bakú, consulta la programación local:

Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes

España: DAZN

Italia: Sky Sport F1

México: Fox Sports

Colombia: Disney+

Argentina: Disney+

F1TV Pro también está disponible en países seleccionados.

Mira el Gran Premio de Países Bajos de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

4609 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta NUEVO SOCIO para Checo Pérez
Cadillac

ÚLTIMA HORA: Cadillac presenta NUEVO SOCIO para Checo Pérez

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Alonso revela problemas competitivos; Colapinto da contundente juicio sobre Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Alonso revela problemas competitivos; Colapinto da contundente juicio sobre Alpine

  • hace 56 minutos
¿Se va? Charles Leclerc PIERDE LA ESPERANZA con Ferrari
Ferrari

¿Se va? Charles Leclerc PIERDE LA ESPERANZA con Ferrari

  • 2 hours ago
Lewis Hamilton revela DECISIÓN tras PELEA con Charles Leclerc
Ferrari

Lewis Hamilton revela DECISIÓN tras PELEA con Charles Leclerc

  • 2 hours ago
Kimi Antonelli revela REUNIONES clave para su FUTURO
Mercedes

Kimi Antonelli revela REUNIONES clave para su FUTURO

  • 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur
Formula 1

Horarios y canales de televisión para el GP de Singapur

  • 2 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
50.000+ views

OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina

  • 24 septiembre
 ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

  • 18 septiembre
 ¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!
7.500+ views

¡Checo Pérez ya hizo a Cadillac MÁS GRANDE que Ferrari o Red Bull!

  • 23 septiembre
 El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac
5.000+ views

El DURO GOLPE de Checo Pérez a Red Bull con Cadillac

  • 23 septiembre
 El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
5.000+ views

El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez

  • 26 septiembre
 OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
4.000+ views

OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari

  • 26 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x