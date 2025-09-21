Verstappen se lleva el GP de Azerbaiyán; Sainz logra épico podio; Mercedes aprovecha el caos

El Gran Premio de Azerbaiyán demostró de nuevo el dominio de que Max Verstappen puede ganar a pesar del mal Red Bull que conduce y tras una caótica carrera en el inicio ganó cómodamente mientras le siguieron George Russell y para completar el podio.

El Circuito de Bakú culminó sus actividades con todo el caos con el que iniciaron, representando fielmente el motivo por el cual es una de las carreras más entretenidas para la afición en el calendario.

La inició con una salida en falso de Oscar Piastri, que lo hizo parar para dejar pasar a los demás, y después de eso terminó estrellándose con el muro en su afán por recuperar lugares y terminó abandonando la carrera al chocar con el muro, provocando el primer safety car de la carrera en la primera vuelta con duración hasta la cuarta vuelta.

Derivado de esto, Fernando Alonso recibió una penalidad de cinco segundos en la carrera por reaccionar de manera anticipada a las luces de salida, esto en reacción al movimiento en falso de Oscar Piastri.

En un incidente que estuvo a punto de costarle el abandono, Frano Colapinto fue golpeado por el auto de Alexander Albon en la llanta trasera de su monoplaza, causandole un trompo al argentino, que afortunadamente pudo seguir corriendo y a pesar de que acabó en la parte final de la parrilla.

Alonso terminó con una carrera donde realmente no pudo competir por nada y en solitario de nuevo acabó en la posición 15, en una de las que ha llamado 'carreras testimoniales' a lo largo de esta temporada

Sin duda la gran sorpresa y noticia del día fue que Williams logró su primer podio de la temporada, y esto fue nada menos que gracias a Carlos Sainz, que aprovechó su salida en primera línea para aguantar el empuje de los demás autos y poder terminar en la tercera posición.

Del lado de Mercedes, ambos pilotos pudieron demostrar la razón por la cual la escudería alemana tiene gran futuro, ya que Antonelli recuperó las buenas sensaciones de anteriores carreras y acabó cuarto, mientras Russell terminó segundo.

Ferrari por su parte, sigue en una crisis de resultados importante, ya que Hamilton acabó en octavo mientras Leclerc noveno.

¿Como terminó el Gran Premio de Gran Azerbaiyán en 2025?

