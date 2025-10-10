URGENTE: ¡Crisis de Ferrari alcanza niveles HISTÓRICOS!

Ferrari sufrió un fuerte desplome en el precio de sus acciones este jueves, lo que se tradujo en pérdidas históricas para la marca.

La reacción negativa a sus nuevos objetivos financieros a largo plazo provocó una caída superior al 16%, borrando así 15.67 mil millones de dólares (11.8 mil millones de libras) de su capitalización bursátil.

Esta fue la mayor caída en un solo día en la Bolsa de Nueva York desde que la acción se cotizara en 2015, y la más importante en la bolsa italiana desde su salida a cotización en enero de 2016.

La firma italiana había marcado un objetivo de ingresos cercano a las 8 miles de millones de libras para 2030, cifra superior a los 6 miles de millones previstos para 2025. Sin embargo, este número distaba mucho de lo que el mercado había anticipado tras las estimaciones presentadas en 2022.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

