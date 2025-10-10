Fernando Alonso podría ser la solución para que Ferrari salga de la crisis en la que se encuentra desde hace muchos años.

De acuerdo con información de Blick, la Scuderia estaría siguiendo los pasos de Gabriel Bortoleto, piloto brasileño que ha crecido bajo la dirección del español bicampeón del mundo.

"Los alemanes comienzan la aventura del GP en Hinwil con el veterano Hülkenberg y el ascendido Bortoleto. Pero el brasileño está en la lista de deseos de Ferrari para 2027. No es una sorpresa.

"En los rojos, es probable que Leclerc y Hamilton pasen a su último mandato en Maranello. Entonces el futuro de ambos es incierto", señalaron.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

