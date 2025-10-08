Carlos Sainz ha dejado un mensaje muy importante que impacta en el posible retiro de Fernando Alonso.

Durante la aparición del corredor madrileño en una charla con COPE, esto dijo sobre el rendimiento de Aston Martin en la temporada 2026: "Por mucho motor mercedes, también hay que hacer las cosas bien con con el chasis.

"Y luego, por supuesto, que Aston Martin con Honda va a estar ahí, Ferrari va a estar ahí, porque Ferrari siempre está ahí. Entonces, ya son seis, siete equipos que metes en la pomada, y que son otra vez los mismos que los los que hay ahora", señaló.

Recordar que el propio Alonso aseguró que la fecha de su retiro está complemente sujeta al rendimiento que tenga el próximo año, por lo que este mensaje favorece a la continuidad del bicampeón.

Relacionado: TODO sobre la PELEA entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso en redes

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!