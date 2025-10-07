Te contamos todo lo que debes saber acerca de la pelea entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso en redes sociales.

Hamilton se burló de Alonso a través de sus historias en Instagram. Durante el Gran Premio de Singapur, Alonso hizo reír a muchos con sus comentarios en la radio, y el siete veces campeón mundial se sumó a la broma.

En la recta final de la pasada carrera en el circuito urbano de Marina Bay, Hamilton sufrió problemas con el freno delantero izquierdo. Para evadir el inconveniente, optó por salirse repetidamente de la pista, lo que impidió que Alonso pudiera adelantarle.

Frustrado, el español exclamó en la radio en cuatro ocasiones: "¡No me lo puedo creer!" Finalmente, Hamilton recibió una penalización de 5 segundos por salirse de los límites de la pista, lo que favoreció a Alonso, quien terminó obteniendo una ventaja comparable a la de Ferrari.

Sin perder la ocasión de seguir la broma, Hamilton publicó en Instagram una historia en la que aparecía Victor Meldrew, el famoso personaje de la comedia británica One Foot in the Grave, conocido precisamente por su típico "¡No me lo puedo creer!" acompañado del mensaje: "18 años...".

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

