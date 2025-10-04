Fernando Alonso reaccionó con golpes de frustración luego de su resultado en la clasificación para el Gran Premio de Singapur.

Esto se apreció en la cámara a bordo de su Aston Martin y que después generó ruido en las redes sociales. Después, el bicampeón del mundo declaró lo siguiente en el corralito de prensa: “Cambiamos cosas en el set-up e hicimos el coche más lento, a veces nos pasa.

"Y los otros hicieron su coche más rápido, así que es una combinación de los dos factores. Los Libres 3 fueron preocupantes y también la Q1, fuimos 14º y 17º. No son los puestos en los que queremos estar. Luego recuperamos un poco en Q2 y Q3 para estar en el top-10.

"Pero no es la mejor posición para este domingo, además desde la peor zona de la parrilla. Será difícil sumar puntos. No hay nada que podamos hacer, pero es preferible salir undécimo porque eso hace más factibles los puntos.

"Parece que está más sucia según las prácticas de salida que hemos hecho después de cada entrenamiento. Pero aún quedan carreras este fin de semana de la Porsche y la F1 Academy y puede que mejore un poco”, reveló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

