Checo Pérez Hoy: Cadillac firma a su compañero; La ventaja que tendrá sobre él
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Han informado que Cadillac ya llegó a un acuerdo para definir al compañero de equipo de Sergio Pérez. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez tendría una importante ventaja sobre Valtteri Bottas dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha elegido al compañero de equipo de Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Los últimos reportes han asegurado que el anuncio del fichaje de Sergio Pérez por Cadillac se dará en el próximo Gran Premio de Italia y aquí te compartimos las fechas para que no te lo pierdas. ::: LEER MÁS
