Fernando Alonso ha elegido al compañero de equipo de Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto estrella de Aston Martin F1 ha declarado que estaría a favor de cambiar la alineación de pilotos en la parrilla para la próxima temporada. Felipe Drugovich, que aún no ha disputado un Gran Premio con el equipo, ha sido vinculado a uno de los escaños vacantes de Cadillac, que debutará en 2026.

Dado que Aston Martin no podrá ofrecerle un puesto de tiempo completo ese año, Alonso comenta que le encantaría verlo competir al nivel de titular, aunque sea en otro equipo.

"Sería genial verlo en la Fórmula 1. Tiene un talento increíble, tal como demostró en la Fórmula 2. Lo vemos a diario en su trabajo en el simulador y en algunas de las prácticas libres.

"Siempre ha rendido al nivel que el equipo necesita, incluso con un kilometraje muy limitado. Sin duda, sería interesante verlo a tiempo completo y espero que se concrete", comentó Alonso según informa Motorsport Week.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

