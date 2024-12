Sainz MENOSPRECIA a Williams

Carlos Sainz padre no parece estar del todo contento con la decisión de su hijo de fichar por Williams y considera que merecía algo mejor

Según el dos veces Campeón del Mundo de Rallyes, el piloto de Williams ha merecido estar en un equipo de primer nivel, algo que Williams claramente no es a sus ojos.

Cuando quedó claro que Lewis Hamilton iba a ocupar el puesto de Sainz en Ferrari, comenzaron las especulaciones. Según los informes, Mercedes y Red Bull Racing también estaban en la cola para conseguir la firma del español, pero era Williams.

Rápidamente le salió el tiro por la culata a Red Bull, aunque no está del todo claro por qué. El equipo austriaco parece preferir elegir sus propios juveniles y ha ascendido a Liam Lawson e Isack Hadjar se suma al equipo hermano.

Mercedes también optó finalmente por su propia formación y Kimi Antonelli causará sensación el próximo año junto a George Russell.

Sainz merecía un equipo de primer nivel

Sainz no tuvo muchas opciones y finalmente expresó su confianza en la brigada de James Vowles.

Aunque Sainz padre está contento de que su hijo siga en la categoría reina, en El Larguero había apuntado a un equipo de primer nivel.

"Carlos merecía estar en un equipo de primer nivel. Lo ha hecho lo suficientemente bien como para merecer este reconocimiento, pero no será así la próxima temporada".

Pese a ello, Sainz padre no espera que Williams sea la última parada de su hijo: "No podemos saber lo que nos depara el futuro, pero en general no podemos desanimarnos. No debemos rendirnos, sino seguir con ilusión".

