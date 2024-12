Alonso DEFIENDE a Russell de 'Mad Max'

Fernando Alonso no está de acuerdo con las declaraciones que Max Verstappen hizo sobre George Russell durante el Gran Premio de Qatar de F1.

En vísperas de la última carrera de la temporada en Abu Dabi, el dos veces campeón del mundo anunció que el carácter de Russell no es como lo describió Verstappen la semana pasada.

Verstappen recibió una notable penalización de un lugar en la parrilla después de la clasificación en el Circuito Internacional de Lusail. Los comisarios descubrieron que el piloto de Red Bull Racing había conducido demasiado lento.

La FIA planteó la cuestión porque Russell consideró que el comportamiento de conducción del Limburger era peligroso, a pesar de que el incidente ocurrió durante una vuelta de enfriamiento.

"Creo que tengo mucho respeto por muchos pilotos, pero con él lo he perdido por completo. Siempre actúa muy educadamente aquí delante de la cámara, pero cuando te sientas dentro con él, es una persona completamente diferente persona ", dijo Verstappen a Viaplay.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el problema de Verstappen y Russell?

Alonso no está de acuerdo. "No, no lo creo. Creo que George es un gran piloto y una gran persona, y también soy un buen amigo de George", explica en MARCA.

"No creo que muestre dos caras diferentes". Al mismo tiempo, el piloto de Aston Martin tampoco está de acuerdo con que Verstappen deba ser castigado.

"Creo que es más una cuestión de, y creo que Max puede estar de acuerdo, que he dicho antes que algunas sanciones no son consistentes. Si miras ese incidente en Qatar y vas al próximo evento y repites exactamente el mismo incidente, no recibirás el mismo castigo. Ésa es la frustración que a veces tenemos", destacó.

"Acabamos de tener un director de carrera diferente [Rui Marques] y a veces hay diferentes personas en la sala de comisarios estos días, así que espero que todos los cambios funcionen bien y que la regularidad que pedimos está mejorando”, prosiguió el español.

"También tenemos que darles un poco de tiempo y ojalá el año que viene tengamos más regularidad y mejores resultados en términos de penalizaciones", finalizó.

