INEXCUSABLE falta de respeto de Lawson a Checo

Liam Lawson ha llegado a la Fórmula 1 sin el menor respeto o educación posible hacia sus compañeros, incluida una terrible falta de respeto a Checo Pérez.

Checo vivió una carrera en casa que sólo puede calificarse de decepcionante. P17 fue el resultado. Durante el Gran Premio de F1 de la Ciudad de México, un colega de Red Bull también le mostró el dedo medio en una señal de desprecio absoluto.

'Checo' tuvo que largar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde la decimoctava posición, al quedar ya varado en la Q1 el sábado. Hizo una buena salida desde su puesto de salida y recuperó cinco posiciones, pero resultó que estaba fuera de su casilla de parrilla cuando se apagaron las luces.

El tapatío recibió una penalización de 5 segundos. Luego se topó con Liam Lawson en la pista. Lucharon por el último punto y hubo un ligero contacto en la curva 5.

Pérez fue furioso por la radio del tablero. "¿Qué está haciendo ese idiota? ¿No está bien?", gritó por encima de Lawson.

El mexicano decidió hacer una parada extra cuando parecía tener un pequeño daño en el piso. Finalmente cruzó la línea en decimoséptimo lugar después de otra parada en boxes para el neumático blando, con la esperanza de quitarle el punto por la vuelta más rápida a McLaren o Ferrari.

Eso no funcionó. Lawson finalizó 16º después de tener que sustituir un nuevo alerón delantero tras un toque con Franco Colapinto.

Pérez y Lawson se volvieron a encontrar a mitad de carrera. El neozelandés del equipo hermano Red Bull dejó claras sus sensaciones sobre 'Checo' señalando con el dedo de maldición a su compañero del equipo principal Red Bull. Vea el video.

Lawson overtaking Perez in his home race and showing him the middle finger 😭 pic.twitter.com/04fJHYG972