Alonso revela sus PLÁTICAS con Red Bull

La carrera de Fernando Alonso en la F1 habría sido muy diferente si hubiera aceptado una oferta de Red Bull Racing.

El bicampeón del mundo ha revelado que estuvo cerca de llegar a un acuerdo, pero finalmente se decantó por Ferrari. A pesar del enorme éxito de la empresa de bebidas energéticas, no se arrepiente.

Adrian Newey ha trabajado en Red Bull Racing durante casi 20 años y se cambiará a Aston Martin en 2025. Y ahí es donde el diseñador se pone a trabajar junto a Alonso, algo que el español siempre había querido. Anteriormente estuvieron a punto de colaborar.

"Fernando, por supuesto que hemos luchado durante tantos años. Se ha convertido en una especie de archirrival en ciertos momentos. Estuvimos cerca de ficharlo con Red Bull en 2008 para la temporada 2019. Desafortunadamente eso no sucedió en Al final fue una gran lástima", reveló Newey durante el anuncio oficial de que se convertirá en el nuevo Socio Técnico Director de Aston Martin. El propio Alonso ha entrado ahora en más detalles al respecto en el podcast Beyond the Grid.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre las reuniones con Red Bull?

“Hubo momentos en los que supe que podía fichar por Red Bull”, comenzó Alonso.

"Una fue cuando dejé McLaren a finales de 2007. Tuve varias oportunidades después de esa temporada en McLaren. Me reuní con Adrian y el jefe del equipo Christian Horner en el aeropuerto de Heathrow, una reunión secreta", agregó.

"Estuve aún más cerca de ello. en 2008. Lo recuerdo muy bien. Adrian y yo estábamos en Spa, en un estacionamiento en el pequeño aeropuerto en la cima de la montaña, y nos sentamos juntos por la noche en el asiento trasero hablando de las posibilidades", dijo con una sonrisa en su rostro.

"Pero ya casi había terminado con Ferrari en ese momento, y al final elegí ese camino, y ellos eligieron a Sebastian Vettel", señaló.

"En 2008, Red Bull sólo logró un podio con David Coulthard", continuó el piloto, que tiene contrato con Aston Martin hasta 2026. "Red Bull era sólo una empresa de bebidas energéticas. Era un gran equipo con un gran personal, pero predecir que ganarían siete u ocho campeonatos mundiales en la década siguiente", destacó.

"No había ninguna garantía. Entonces Lewis Hamilton hizo el cambio de McLaren a Mercedes en 2013, fue duramente criticado, porque ¿por qué cambiarías McLaren por Mercedes, que sólo logró uno o dos podios por temporada y ahora es siete veces campeón del mundo? él", explicó.

No se arrepiente. "No lo he pensado demasiado. Nunca, ni en esos años ni ahora. No me arrepiento de nada. Sé que algunas decisiones en tu carrera en la F1 pueden cambiar mucho en términos de lo que haces o no". "Cuando tomas una decisión, lo haces con total compromiso, pensando que es la mejor opción. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué pasará en el futuro", concluyó Alonso.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!