Red Bull, con plan B ante posible SALIDA de Verstappen

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 es hoy mucho más incierto que hace unos meses. Red Bull Racing también parece reconocerlo. ¿Se está trabajando en un plan B en segundo plano? El equipo Red Bull Racing de Fórmula 1 se encuentra en una situación desesperada esta temporada. La superpotencia austriaca domina los titulares desde hace meses, pero no siempre de forma positiva.

Mientras que hace apenas un año las noticias sobre récords batidos y una serie de victorias eran insoportables, ahora casi todos los días hablan de los disturbios internos dentro de la formación, la salida de los líderes y el pobre desempeño en la pista.

Parece que la lealtad inquebrantable de Max Verstappen a Red Bull Racing también se ha debilitado un poco. Algo que también han notado los grandes jefes de Mercedes y Aston Martin. Y eso, a su vez, parece haber hecho que Christian Horner se diera cuenta de que debía tener preparado un plan B.

Tormenta interna en Red Bull Racing

La temporada 2024 comenzó para Red Bull Racing en las mismas condiciones que el año pasado. Con cinco victorias en las primeras cuatro carreras no parecía haber ningún problema, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Por supuesto, estuvo la investigación sobre el presunto comportamiento transgresor de Horner, que todavía deja mal sabor de boca a muchos.

Luego, Jos Verstappen tuvo dos acaloradas batallas con Horner a través de los medios, y mientras la leyenda de Red Bull, Adrian Newey, anunció su salida, el rendimiento del RB20, coincidencia o no, se estabilizó enormemente.

Desempeño estancado y líderes salientes

La última victoria del equipo llegó de la mano de Verstappen el 23 de junio y la gran ventaja en el Campeonato de Constructores se ha convertido ahora en una desventaja de 41 puntos respecto a McLaren, pero esos no son los únicos golpes que ha tenido que soportar Red Bull Racing este año.

Además de la salida de Newey, el director deportivo Jonathan Wheatley anunció que se marcharía a Audi, mientras que su principal rival McLaren anunció a principios de este mes que el estratega jefe Will Courenay había sido alejado del equipo de Verstappen y Sergio Pérez.

La competencia abre la caza de Max Verstappen

Mientras tanto, la competición intenta aprovechar la crisis dentro de Red Bull Racing para dar rienda suelta al nombre más cotizado de la parrilla de Fórmula 1, Max Verstappen. El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, hizo campaña abiertamente durante mucho tiempo para colocar a Limburger, de 27 años, junto a George Russell en 2025.

El austriaco sacó la pajita más corta y posteriormente ascendió a Andrea Kimi Antonelli a la Fórmula 1, pero la puerta sigue entreabierta. Mientras tanto, Aston Martin también ha indicado que está interesada en los servicios de Verstappen a partir de 2025 o 2026, cuando comience la nueva era en el deporte.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Christian Horner está trabajando en un plan B?

Red Bull Racing ha pasado gran parte de 2024 luchando contra los rumores sobre una posible salida de Verstappen, pero ellos mismos no parecen creérselo al cien por cien. El holandés tiene contrato hasta finales de 2028, pero puede salir antes bajo determinadas condiciones mediante una cláusula en su contrato.

Y si tomamos en serio las palabras de Verstappen después del disturbio con la FIA en Singapur, es posible que ni siquiera corra en la Fórmula 1 en 2028. Horner parece darse cuenta de que necesita tener un plan B listo por si acaso. tener por ahí. Pérez, Yuki Tsunoda y Liam Lawson no son -por el momento- nombres que llevarán al equipo.

Red Bull coquetea con George Russell

En una conversación con Sky Sports a principios de este mes, Horner habló sobre la situación actual de los pilotos dentro de Red Bull, cuando de repente mencionó un nombre sorprendente:

"No tenemos miedo de mirar fuera de nuestro propio grupo", dijo. "George Russell ya no tendrá contrato [con Mercedes] a finales del próximo año. Sería una tontería no considerarlo. Además, hay otros pilotos talentosos que pueden quedarse sin contrato", afirmó el británico, que Viene de no mostrar interés en Russell.

Según Wolff, Horner sólo hizo esto para agitar las cosas, y el director general de Red Bull, Helmut Marko, contradijo posteriormente a Horner en los medios, diciendo que el equipo se centra en sus propios juniors. En cualquier caso, no es descabellado pensar que Horner querrá tener listo un plan B en caso de que Verstappen se vaya.

¿Impresionado por Óscar Piastri?

El periodista de Fórmula 1 Joe Saward también dijo a principios de esta semana que Red Bull Racing parece estar muy impresionado con Oscar Piastri.

"Si preguntas en Red Bull, parecen muy impresionados con Oscar Piastri y ven debilidades en McLaren, porque el manager de Oscar, Mark Webber está cerca de Red Bull y sin duda está interesado en cómo McLaren puede mantener felices a dos estrellas en los próximos años. Es una pregunta justa", reveló.

Si Verstappen decide dejar Red Bull Racing antes de 2028 todavía está escrito en las estrellas. Pero al menos se están filtrando los primeros indicios de que se está trabajando internamente en una red de seguridad para cuando llegue el momento.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!