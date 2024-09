Verstappen causa GRANDES problemas a Red Bull tras ignorar a Checo

Red Bull está pagando caro el haber ignorado a Checo Pérez y eso puede terminar por costarles la temporada, todo por culpa de Max Verstappen

Verstappen es indirectamente la razón por la que Red Bull Racing se dio cuenta de los problemas con el RB20 demasiado tarde. Pérez vio los problemas al principio de la actual temporada de F1, pero Red Bull lo ignoró porque Verstappen seguía ganando.

Red Bull Racing actualmente está luchando con su forma. Si bien la temporada comenzó de manera excelente y tomaron la delantera en ambos campeonatos, ahora los papeles se han invertido por completo.

Red Bull ya no tiene el coche más rápido de la parrilla, ya no lidera el campeonato de constructores y entre los pilotos le persigue Lando Norris. Los problemas del lado austriaco son importantes y no se espera que se resuelvan en Singapur el próximo fin de semana.

Esto se debe a que Red Bull no se dio cuenta de los problemas hasta demasiado tarde, a pesar de que Pérez ya se ha pronunciado internamente en varias ocasiones sobre los problemas que vio.

Relacionado: Red Bull EXPLOTA contra Sainz

¿Qué hizo Checo Pérez para advertir a Red Bull de los problemas?

Desde el fin de semana de carrera en España, Pérez dio la alarma varias veces de que algo andaba mal con el RB20 y que corrían el peligro de ir en la dirección equivocada. Esto comenzó cuando Red Bull introdujo una nueva parte del suelo en Barcelona.

Pérez dio la alarma, pero por culpa de Verstappen no se hizo nada al respecto, como lamentablemente tiene que admitir el jefe del equipo, Christian Horner. "Simplemente no nos lo tomamos tan en serio porque Max siguió ganando", dijo recientemente a los medios alemanes.

Porque Verstappen siguió ganando durante mucho tiempo y pudo solucionar los problemas razonablemente. , no parecía que ya estuvieran sucediendo muchas cosas para Red Bull.

Sin embargo, esto empezó a cambiar rápidamente cuando Verstappen también empezó a quejarse de problemas de equilibrio. Durante las vacaciones de verano se pusieron manos a la obra por primera vez, pero resultó que ya era demasiado tarde.

En Zandvoort, Monza y Azerbaiyán, Red Bull estuvo lejos de haber vuelto a su antiguo nivel. Esperan volver a ser competitivos desde Austin en octubre.