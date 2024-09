Verstappen, la mayor AMENAZA para Russell en Mercedes

Nico Rosberg dijo recientemente que tenía dudas sobre el futuro de George Russell, pero el británico ha preferido ignorar al ex piloto.

Toto Wolff querría tener a Max Verstappen en el coche en 2026 a toda costa y centrarse en Andrea Kimi Antonelli, pero Russell no cede ante ese ruido en los pasillos.

A partir de la próxima temporada ha llegado el momento: Antonelli debutará en la Fórmula 1 y tendrá la oportunidad de demostrar sus habilidades con el equipo Mercedes durante un año completo.

Después de que Lewis Hamilton anunciara a principios de esta temporada que seguiría su sueño de niño conduciendo para el equipo Ferrari en el otoño de su carrera, Toto Wolff y su formación tuvieron que buscar un sustituto para el siete veces campeón del mundo.

Después de centrarse durante mucho tiempo en Verstappen, el holandés finalmente resultó inviable. Wolff cambió de tema y optó por darle una oportunidad al talento de dieciocho años la próxima temporada.

Relacionado: CONFIRMAN los rumores de Alonso con Red Bull

¿Qué dijo Nico Rosberg sobre George Russell?

El hecho de que Antonelli es el proyecto de Wolff y que el austriaco claramente haría todo lo posible para fichar a Verstappen antes de 2026, según Rosberg Esto significa pocas buenas noticias para Russell.

"George no está seguro allí en absoluto, porque Toto quiere a Max. Wolff lo intentará de nuevo antes de 2026, porque 'rendirse' no está en el diccionario de Toto. Si Max está disponible, y creo que esa es una posibilidad, entonces habrá un tiroteo entre George y Kimi en 2025", declaró.

"Él debería ser quien lidere el equipo, porque Kimi tiene dieciocho años, es completamente nuevo y está en una posición con mucha presión, por lo que no es una situación fácil para él. George", agregó el alemán.

Russell, sin embargo, aparentemente no está demasiado preocupado por su futuro con las Flechas de Plata.

"Para ser honesto, no he hablado de eso en absoluto. He estado en este equipo durante tanto tiempo. Estoy dirigido por Mercedes y siempre hemos dicho que queremos continuar juntos por un tiempo indefinido", dijo con firmeza a PlanetF1.

"Hay muchas conversaciones, lo cual es bastante entretenido de leer. Sin embargo, por mi parte, no estoy centrado en eso en absoluto. Me concentro principalmente en las carreras", concluyó el piloto de Mercedes.