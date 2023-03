Aloisio Hernández

Martes 7 Marzo 2023 13:15

Lando Norris afirmó que el pésimo fin de semana de McLaren en Bahréin fue "no tan malo como se esperaba".

El equipo de Woking llegó al Gran Premio de Bahréin, la apertura de la temporada 2023 de F1, con expectativas limitadas después de admitir que habían "perdido" sus objetivos durante todo el invierno.

El equipo evitó por poco la vergüenza de una salida doble en la Q1 el sábado, luego de que Lando se escapara solo al establecer su tiempo por delante de Logan Sargeant, novato de Williams, con ambos pilotos registrando tiempos idénticos.

McLaren tuvo un complicado fin de semana

A esto le siguió el retiro anticipado de Oscar Piastri el domingo, mientras que el piloto británico se vio obligado a detenerse para llenar sus sistemas neumáticos con aire cada 10 vueltas.

A pesar de estas dificultades, un desafiante Norris dijo: "No sé todos los entresijos de lo que sucedió, por qué sucedió, etc., pero no es tan malo como todos esperaban antes de la temporada. No es tan malo como todos esperaban antes de la práctica y antes de la carrera. Deberíamos haber sumado puntos.

"Si hubo lo mismo, eso es algo que no hemos visto antes. No lo teníamos en las pruebas ni nada.

Las dificultades de McLaren han resultado en todos los casos en que el equipo registre un segundo cero consecutivo en la apertura de la temporada, luego de la misma suerte el año de último. En total, Norris tuvo seis paradas en boxes, mientras que el resto del campo ejecutó una combinación de dos y tres paradas.

Progreso

Lando prefiere mirar a la siguiente ronda, en menos de 15 días, en Arabia Saudita: "Hemos sumado puntos en el pasado en Jeddah. Somos optimistas.

"Todavía creemos que podemos sumar puntos con el auto que tenemos, lo que nos hace optimistas para el futuro de la temporada", señaló.