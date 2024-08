Colapinto revela TODOS los detalles de su llegada a Williams

Franco Colapinto hará su debut en la F1 con Williams este fin de semana. El argentino sustituirá a Logan Sargeant lo que resta de 2024 y ha explicado cómo se enteró de la noticia.

Después de que Alexander Albon recibiera una extensión de contrato de Williams a principios de esta temporada, hace unas semanas se confirmó que Carlos Sainz conducirá para el equipo británico a partir de 2025.

Sin embargo, Sargeant no pudo completar la temporada 2024. Después de su accidente durante el fin de semana del Gran Premio de Holanda, Williams decidió que ya había tenido suficiente.

No fue Liam Lawson ni Mick Schumacher, sino Franco Colapinto el designado como reemplazo de Sargeant para el resto de 2024.

En entrevista para Motorsport comColapinto explica cómo le dijeron que reemplazaría a Sargeant y el impacto de su debut

Colapinto estuvo activo este temporada en F2, pero ahora tiene que dejar de pensar en esta temporada, dice, la atención debería estar en la F1, algo que no esperaba en 2024.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre su oportunidad en Williams?

"El lunes estaba en el simulador de Fórmula 2 con MP, preparándome para la carrera aquí en Monza, así que puedes imaginar qué hora era. No sé cuándo pensaron en ello, pero es una oportunidad para la que siempre estuve preparado y esperé tanto", declaró.

"Sinceramente, no me lo esperaba. No puedo explicarles lo feliz que estoy de estar aquí con el apoyo de Williams y la oportunidad que me han brindado es una locura. Siempre estoy listo, hice la FP1 en Silverstone, lo hice bien y creo que probablemente estaba en sus mentes de antemano”, agregó.

"Por supuesto que es una pena no continuar en F2, pero no puedes elegir cuándo vas a la Fórmula 1. Llegué a este momento, a esta carrera, que es un fin de semana muy especial aquí en Monza, así que, para ser honesto, estoy muy feliz y muy agradecido con Williams por la gran oportunidad", destacó.

"Esperaba correr en la Fórmula 2 este fin de semana y ahora estoy en la Fórmula 1, así que es bastante fácil. Estoy muy feliz de estar aquí”, finalizó.