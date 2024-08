Lo ÚLTIMO sobre Verstappen y Alonso como compañeros en F1

Jo Ramírez aconsejaría a Red Bull Racing que no permitiera que Max Verstappen y Fernando Alonso condujeran en el mismo equipo.

Ramírez fue coordinador del equipo en McLaren cuando Alain Prost y Ayrton Senna eran compañeros allí.

En Mundo Deportivo dice Ramírez que no es una decisión acertada traer a Alonso a Red Bull y ponerlo al lado de Verstappen.

Ramírez entiende esto entonces Pongo un ejemplo y he observado en el pasado que incluso los mejores pilotos están influenciados por una batalla interna por el título o el papel de líder en el equipo.

Relacionado: Checo debería olvidar ser campeón, según una figura de F1

¿Qué dijo Ramirez sobre Alonso y Verstappen?

"No lo haría. Sería demasiado difícil. No querría otro Senna-Prost. Tuvimos esa experiencia en McLaren. La gente ahora lo piensa dos veces. No lo haría, porque los egos de estos atletas están "Este nivel sería muy grande y por lo tanto sería difícil", declaró.

"Por ejemplo, Senna siempre tuvo miedo. Me dijo: Alain siempre tendrá el mejor coche, porque es el que más tiempo lleva con McLaren. Siempre tendrá el mejor motor, porque el vínculo entre él y Honda es tan fuerte", agregó.

"Llegó tan lejos que cuando recibimos los motores dijimos: estos son los cinco motores que vamos a usar en este Gran Premio. En En una carrera, el jefe de mecánicos de Senna elegía sus motores y en la otra carrera el jefe de mecánicos de Prost lo hacía", destacó.

"Los mecánicos ni siquiera tenían idea de cuál era mejor. Siempre hay una pequeña diferencia entre los motores, entre cinco y ocho. diferencia de caballos de fuerza no hubo más sospechas ni controversias. Ya no se quejaron. Entonces sabían que no había favoritismo", finalizó.