Hamilton lanza ARROLLADORA critica a Verstappen

En los últimos días, Lewis Hamilton parece volver a tener la vista puesta en Max Verstappen, a quien ya ha rechazado públicamente en varias ocasiones.

El piloto de Mercedes volvió a atacar a Verstappen, quien, según él, no habría actuado como un jugador de equipo en la situación de Lando Norris y Oscar Piastri en Hungría.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la difícil situación que atravesó Norris durante el Gran Premio de Hungría. El británico se encaminaba a la victoria debido a una controvertida estrategia de parada en boxes, pero desde el muro de boxes le pidieron repetidamente que dejara pasar a su compañero de equipo Piastri.

Norris pareció ignorar a su equipo, pero en la fase final bajó el ritmo y Piastri pudo adelantarlo y llevarse su primera victoria. Después se dijo que Norris tenía que hacer esto por el interés del equipo, algo que definitivamente no siempre es fácil para un piloto.

En el Gran Premio de Bélgica, le preguntaron a Hamilton sobre esta situación y criticó directamente a Verstappen.

Hamilton se burla de Verstappen en Bélgica

En Spa-Francorchamps, el incidente entre Norris y Piastri se volvió a discutir en detalle y Hamilton también comentó al respecto. Aunque Verstappen no participó en absoluto en el tema de conversación, Hamilton no pudo resistirse a darle otro golpe al holandés.

Según Hamilton, a veces hay que trabajar en equipo y, por lo tanto, dejar pasar a alguien, pero Verstappen nunca lo habría hecho en una situación similar.

"Si fuera Max el involucrado, no lo habría dejado pasar, pero eso realmente no me corresponde a mí juzgar", declaró Hamilton.

“Si estuviera en esa situación haría lo que mi equipo me pidiera, no importa lo difícil que sea, al final no se trata de ti”, agregó Lewis.

"Se trata de las 2.000 personas que representas y con las que trabajas, y del mensaje que envías. Así que, en última instancia, creo que él Norris tomó la decisión correcta", finalizó el británico.