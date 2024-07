Piastri confiesa TODOS los detalles con Norris en Hungría

Oscar Piastri consiguió la primera victoria de su carrera en F1 durante el Gran Premio de Hungría, que se vio caracterizada por la orden de McLaren de pedirle a Lando Norris dejarlo pasar.

Sin embargo, no fue fácil, ya que el destino del australiano estuvo durante mucho tiempo en manos del recalcitrante Lando Norris, quien pareció ignorar una orden del equipo, pero finalmente dejó paso a su compañero de equipo. Piastri ahora está respondiendo a este incidente.

Al inicio de la carrera, Piastri logró aprovechar al máximo los tira y afloja entre Norris y Max Verstappen. El australiano tomó la delantera y luego marcó un ritmo respetable.

Sin embargo, fue su compañero de McLaren quien volvió a tomar la delantera en un momento dado, porque el equipo decidió traer a Norris antes para un cambio de neumáticos.

Creó una situación desafortunada ya que parecía que Piastri fue decepcionado por su equipo con la última parada en boxes. Luego se le pidió a Norris que dejara pasar a Piastri nuevamente, pero el británico, que tenía su propia opinión, se negó a cumplir.

Sólo en la fase final absoluta bajó el ritmo, permitiendo a Piastri llevarse la victoria. ¿El australiano estuvo preocupado al final?

¿Qué dijo Oscar Piastri sobre Lando Norris?

"No creo que estuviera realmente preocupado", dijo Piastri después a la prensa.

El piloto de 23 años confiaba en que su equipo y Norris encontrarían juntos una solución y que eventualmente se produciría un cambio de piloto en la pista.

Sin embargo, a Piastri le preocupaba otra cosa porque todo había tardado mucho. "Lo único que me preocupaba era que si hubiera un coche de seguridad, la situación ya no estaría en nuestras manos para hacer una sustitución. Eso nos habría quitado el control de las manos. Así fue que en realidad lo único me preocupaba un poco, pero ya lo habíamos discutido en la parada en boxes que lo solucionaríamos", agregó.

Piastri nunca estuvo preocupado por Norris. Estaba seguro de que su compañero de equipo finalmente aceptaría el plan.

"Tenía plena confianza en que todos en este equipo, incluido Lando, harían que esto sucediera", dijo.

Tampoco se habló de una reducción deliberada de Norris sobre Piastri. "Lando bloqueaba a Hamilton, mientras que yo me adelantaba para bloquear a Verstappen, porque sabía que se había detenido más tarde, y creo que fuimos muy cuidadosos", finalizó el australiano.