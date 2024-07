Sainz CONFIESA su plan en la F1

Carlos Sainz está contento de que muchos equipos de F1 sean pacientes con su decisión para 2025, pero también sabe que tiene que pensar en sí mismo.

El español, que sigue siendo piloto de Ferrari, le sorprende que el mercado haya empezado tan pronto.

Sainz dice que está contento de que muchos equipos sean pacientes, porque también sabe que él es el peón más importante a la hora de ocupar los demás asientos. Su decisión podría tener un efecto dominó en el resto de la parrilla.

Carlos también advierte que el mercado de los pilotos y las plazas de 2025 ya ha empezado temprano bastantes con plazas llenas, mientras que el cambio de Esteban Ocon a Haas a partir de 2025 también parece ser una cuestión de tiempo.

En conversación con, entre otros, Crash.net dice Sainz así a continuación sobre su futuro.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el marcado de pilotos y su futuro?

“Sí, soy consciente de que está tardando mucho tiempo, pero al mismo tiempo no creo que vaya a cambiar porque lo que estoy cambiando es sólo el momento", declaró.

"Probablemente no cambiaré el resultado de nadie, porque probablemente todos los equipos ya tienen sus prioridades y sus decisiones dependiendo de cada escenario", agregó.

"Al mismo tiempo, este deporte y este mundo me han enseñado a ser un poco más egoísta y a cuidar de mí mismo, y a tomar la decisión que tengo que tomar cuando necesito hacerlo y cuando tengo todas las opciones a mi disposición a la mesa y listo estoy para tomar la decisión. No apresurar las cosas si no es necesario”, destacó..

“Sí, los equipos han sido muy pacientes y se lo agradezco. Pero también he tenido que ser paciente, no es que soy el único aquí y el único que decide eso, también he tenido que tomar mi pastilla del paciente con otras cosas y he tenido que ser paciente. Al mismo tiempo, agradezco a todos los que tienen que perseverar mientras tomo la decisión", prosiguió.

“Lo que no entiendo del todo es por qué viene el mercado. tan temprano este año ¿Por qué todo el mundo tiene tanta prisa, cuando recuerdo que era durante las vacaciones de verano, en septiembre, julio, cuando empezaban todas esas situaciones?", finalizó