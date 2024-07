El factor DECISIVO en la mejora de resultados de Russell

George Russell revela que ha estado recurriendo a un psicólogo durante cuatro años para mejorar su forma de pensar durante las carreras.

Según el piloto de Mercedes, se trata de despejar pequeñas dudas y poder afrontar bien la presión dentro de la categoría reina.

Russell comenzó su carrera en la Fórmula 1 con Williams en 2019. Después de tres temporadas, finalmente consiguió su tan esperado ascenso a Mercedes. Si bien el equipo logró dominar de 2014 a 2021, esa ventaja desapareció a partir de 2022.

Sin embargo, el británico consiguió su primera victoria ese año, durante el Gran Premio de São Paulo. Russell luego tuvo que esperar un poco, pero pudo aprovechar al máximo la colisión entre Lando Norris y Max Verstappen durante el Gran Premio de Austria.

En conversación con, entre otros, Motorsport.com Russell revela que ha estado trabajando con un psicólogo durante cuatro años y que esto le funciona.

¿Que dijo George Russell sobre su gran ayuda para ganar carreras?

"A veces suceden tantas cosas durante un fin de semana de carrera que tienes que tomarte un momento para mirar retrospectivamente lo que pasó. Puedes pensar: 'Hubiera preferido hacer esto o aquello en ese momento'. Por eso hablo con un profesional, donde puedo expresar mis sentimientos y contar lo que pienso sobre ciertos eventos", declaró.

Pasar de 'héroe' a 'cero' dentro de la Fórmula 1 ha ocurrido rápidamente y es durante ese tipo de momentos que Russell a veces se rasca la cabeza.

"He tenido muy buenas series en las que me desempeñé bien y luego, una carrera después, de repente se volvió más difícil. Entonces pienso, 'Mierda, ¿cómo lidio con esto? ¿Qué está pasando?' A menudo se trata de cosas que están en tu cabeza", agregó.

Conducir junto a Lewis Hamilton en Mercedes también proporciona la presión necesaria.

"¿Y qué tipo de mentalidad necesitas para conducir junto al mejor piloto de todos los tiempos en Mercedes, que ya ha logrado tanto con este equipo? ¿Debería pensar en eso o no es necesario? ¿Debería mirar sus datos o "Debo hacerlo, no creo que haya encontrado el equilibrio perfecto en esa área y me funciona bien", finalizó Russell.