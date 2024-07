Piastri RETA y advierte a Verstepappen

Piastri está contento con cómo va la temporada 2024 de F1, donde incluso considera tener una ventaja sobre Max Verstappen.

El australiano espera poder continuar su forma durante el resto de este año y librar otro duelo en pista con Max Verstappen, donde también ve a McLaren en particular oportunidad entre los constructores.

En el NOS Piastri afirma estar contento con cómo va la temporada 2024.

Piastri ve que McLaren ahora está peleando con Red Bull y Mercedes al frente de la categoría reina. Sin embargo, el australiano también vigila a Ferrari.

Según Oscar, la retroalimentación que él y Norris dan a McLaren es esencial para mejorar el auto.

¿Qué dijo Oscar Piastri sobre McLaren y su ventaja con Max Verstappen?

"Lando y yo brindamos comentarios útiles al equipo. Hemos querido más o menos lo mismo durante un año y medio. Mil personas están trabajando en ello. Esa es la clave, queríamos cerrar la brecha con Red Bull", apuntó.

"Hemos ganado mucho terreno, especialmente en las curvas lentas. Necesitas contratiempos y caídas para aprender mejor de los valles. Eso lleva tiempo. Estoy compitiendo contra pilotos experimentados. El más joven tiene 24 años, pero ya tiene cinco años de experiencia en F1", prosiguió.

"No lo he encontrado mucho en la pista, porque domina mucho. Sé que lucha duro, pero no rehuyo eso. Quiero vencer a todos. Max todavía sabe muy poco sobre mí. Eso podría trabajar a mi favor ", finalizó.