Norris confiesa su mayor FRUSTACIÓN en Silverstone

Para Lando Norris, el tercer puesto en Silverstone es algo que valora, pero al mismo tiempo dice que ha tomado demasiadas decisiones equivocadas.

El británico estuvo en cabeza durante mucho tiempo, pero finalmente tuvo que conformarse con la tercera posición en la fase final.

Norris todavía insiste en la ejecución, que en su opinión debe ser mucho mejor, las decisiones tomadas durante la carrera, por lo que es necesario mejorarlo. Las lluvias se alternaron con períodos de tiempo seco y las elecciones fueron cruciales. Aunque Norris esperaba más, todavía puede mirar atrás con una sonrisa.

En entrevista con Jenson Button, Norris destaca principalmente las decisiones correctas tomadas por los competidores.

Relacionado: Red Bull revela LO PEOR para Checo

¿Qué dijo Lando Norris tras el GP de Gran Bretaña?

"Hamilton y Mercedes simplemente lo hicieron mucho mejor en esa decisión crucial al final. Se lo merecen. Fue duro, pero divertido. Fue divertido luchar con estos hombres", declaró.

"En estas condiciones traicioneras hay que correr muchos riesgos. Muchas cosas salieron bien, pero hoy demasiadas decisiones equivocadas. Como equipo no hicimos lo que teníamos que hacer hoy", agregó.

"Es suficiente, pero sigue siendo agradable estar aquí y subir al podio en Silverstone. No siempre tomo las decisiones correctas, realmente me culpo por eso. Odio terminar en esta situación y tener que poner excusas sobre por qué las cosas no salieron bien. Todavía estoy feliz y lo voy a disfrutar porque hicimos muchas cosas bien", destacó.

"Habría esperado que todo se juntara aquí en Silverstone, pero hoy no ha sucedido. Lo intentaremos de nuevo el año que viene", finalizó.