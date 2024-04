Las palabras de Leclerc que pondrán FURIOSO a Ferrari

Ferrari podría estar cada vez más cerca de arrepentirse de haber elegido a Charles Leclerc sobre Carlos Sainz, ya que ahora el de Mónaco ha insinuado su posible retiro.

La estrella de Ferrari ha hablado sobre un retiro tempranero de la Fórmula 1, ya que después de que Fernando Alonso, de 42 años, extendió su contrato con Aston Martin, se ha hablado sobre la longevidad de algunos pilotos en la F1 y algunos no piensan durar tanto.

Leclerc tiene cinco victorias y 23 poles en F1, pero aún no ha conseguido su primer título mundial, estuvo cerca de luchar por un título en 2022. Sin embargo, los repetidos errores estratégicos de Ferrari hicieron que el piloto monegasco quedara fuera de la competencia cuando llegaron las vacaciones de verano.

Además, Leclerc ahora ha sido superado por su compañero de equipo Carlos Sainz en lo que va de temporada, el piloto español ganó en Australia, y ha logrado un podio en cada carrera que ha comenzado de la temporada.

Charles Leclerc gana en el GP de Italia en 2019

Charles Leclerc fue derrotado por su compañero Carlos Sainz en Japón

Leclerc revela cuándo planea retirarse

¿Qué dijo Charles Leclerc que debe preocupar a Ferrari y hacerlo pensar de nuevo en Carlos Sainz?

Alonso ha ampliado recientemente su contrato con Aston Martin hasta 2026, lo que significa que competirá en la F1 hasta los 45 años.

Pilotos como Alonso y Lewis Hamilton, que será compañero de Leclerc el próximo año en Ferrari, han demostrado que los pilotos de F1 pueden competir durante más tiempo.

Leclerc habló sobre la extensión del contrato de Alonso con Tuttosport, y los planes de él en la Fórmula 1.

Charles Leclerc cree que hay pilotos más jóvenes que merecen un lugar en la parrilla

El piloto de Ferrari habló sobre sus planes de retirarse, lo que sugiere que podría ser antes que otros en la parrilla. “No me veo en la Fórmula 1 a los 43 años, por mucho que me gustaría, quiero probar otras categorías, incluidas las 24 Horas de Le Mans."

Con estas palabras, más de uno en Ferrari debería estar cuestionándose si la elección correcta fue dejar ir a Sainz, que a diferencia de Leclerc parece estar comprometido en un plazo muy largo a la Fórmula 1.