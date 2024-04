Hamilton, a favor del POLÉMICO plan de Liberty Media

Según Lewis Hamilton, un 'súper fin de semana' en el que la Fórmula 1 y MotoGP corrieran en la misma pista el mismo fin de semana sería épico.

El siete veces campeón es un aficionado a las dos ruedas y espera poder ver pronto un doble fin de semana así. Aunque la Unión Eeuropea todavía tiene que aprobar oficialmente la adquisición de las acciones, Liberty Media puede considerarse con seguridad por ser propietaria de MotoGP.

Esto significa que la compañía estadounidense pronto será propietaria de dos de las series de carreras más importantes del mundo y se ha especulado con la posibilidad de organizar un "súper fin de semana".

Esta combinación es posible en algunos circuitos, pero también presenta desventajas. La pregunta sigue siendo qué significa un fin de semana así para las categorías iniciales de ambas series, y un circuito de Fórmula 1 no es necesariamente seguro para MotoGP y viceversa.

¿Cuál es la opinión de Lewis Hamilton sobre un super fin de semana de F1 y Moto GP

Obstáculos a un lado, Hamilton disfrutaría de un súper fin de semana y dijo lo siguiente: "Realmente no he pensado mucho en ello, pero obviamente he leído los titulares al respecto. Creo que Liberty ha hecho un gran trabajo con la Fórmula 1, aumentando claramente su valor desde 2017. Así que creo que han hecho un gran trabajo y se puede hacer también en MotoGP", explica aAutosport sobre la adquisición de Liberty Media.

Hamilton considera que, en la medida de lo posible, habrá un fin de semana lo antes posible en el que ambos deportes corran en la misma pista.

"Es emocionante porque amo MotoGP, sería épico si pudiéramos tenerlos el mismo fin de semana". Hamilton también revela que no se subirá a vehículos de dos ruedas durante ese fin de semana y que se lo dejará principalmente a los profesionales.

"Tal vez podría hacer una carrera de MotoGP y correr con un coche de Fórmula 1 en el mismo fin de semana; eso sería realmente genial", bromeó para finalizar.