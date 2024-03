Así fue la IMPRESIONANTE recuperación de Sainz

Hace días, Carlos Sainz no podía creer que ganaría el Gran Premio de Australia de F1, una semana y media después, por delante de Charles Leclerc y Lando Norris. La recuperación fue difícil, admite el español.

En declaraciones a Motorsport.com Sainz explica que no podría haber predicho que estaría en lo más alto del podio en Melbourne el pasado domingo.

¿Qué fue lo que dijo Sainz sobre su dias previos a Australia?

"Hace días, cuando estaba a punto de tomar el vuelo a Australia, todavía estaba en cama y apenas podía usar mi estómago para moverme y pensé: 'Esto no va a funcionar'", declaró.

"Pero tomé el vuelo. y cuando aterricé en Australia de repente me sentí mucho mejor. Cada 24 horas progresé mucho más que los primeros siete días, y eso es básicamente lo que me dijeron todos los médicos: 'No te preocupes, porque la segunda semana estará yendo mucho mejor que la primera semana", agregó. "Tan pronto como me extirparon el apéndice, entré a Internet y comencé a hablar con profesionales y les dije: 'Está bien, ¿qué ayudará a acelerar la recuperación? A partir de ese momento, comencé a hacer lo que se puede hacer para acelerar la recuperación", destacó.

"Acelerar, las heridas, el tejido cicatricial, qué se puede hacer para recuperarse más rápido. Hablé con otros deportistas, con otros médicos en España e internacionalmente", mencionó.

"Luego armé un plan con mi equipo, la razón por la que los deportistas se recuperan más rápido es porque puedes estar las 24 horas del día durante siete días en recuperación y eso es exactamente lo que hice", relató el español.

"Empecé a ir a las cámaras hiperbáricas dos veces al día durante una hora, con una máquina Indiba, que es una cosa electromagnética para las heridas. Programé mi tiempo en la cama, mi tiempo para caminar, mi tiempo para comer, el tipo de comida que necesitas para recuperarte. Se trata de recuperación para tratar de estar listo para Australia", confesó Carlos.

“Evidentemente estar siete días en cama por tu condición física y por todos los músculos no es muy saludable para un deportista. La segunda mitad de la carrera fue un poco desconocida, pero una vez que estuve delante y tuve ventaja, puedes elegir dónde quieres empujar y dónde no, entonces todo se vuelve mucho más fácil. No voy a mentir, las últimas cinco o diez vueltas estuve un poco rígido y cansado, pero nada que me frenara", finalizó el madrileño.

