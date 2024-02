¡Ex jefe de Alonso, LISTO para Andretti!

Otmar Szafnauer lleva seis meses fuera de la F1 tras su despido de Alpine, pero claramente busca una nueva aventura. El rumano-estadounidense ya había hablado con Andretti antes de que la FOM le dijera que no le permitiría unirse a la categoría reina como nuevo equipo en 2025 o 2026.

En conversación con Motorsport.com, informó a Szafnauer que está en conversaciones con Andretti, tanto antes de su salida de Alpine como después de su despido para quizás formar parte del nuevo equipo de Andretti.

"He tenido algunas conversaciones con Michael Andretti. Incluso me llamó antes de irme a Alpine y le dije que estaría encantado de ayudarle. Si son aceptados, entonces puedo hablar sobre involucrarme", comentó.

"En marcha, todavía me quedan entre cinco y siete años. Quizás tengo una opinión demasiado alta de mí mismo, pero creo que todavía tengo las habilidades para formar un buen equipo que sea competitivo en la Fórmula 1", agregó. < h2>Szafnauer, impaciente

Szafnauer, que fue despedido como jefe del equipo Alpine durante la temporada 2023, aún no ha encontrado un nuevo trabajo. El exjefe del equipo deja claro que quiere embarcarse en otra aventura.

"Ojalá pueda volver pronto, el problema es que estoy un poco impaciente". Según Szafnauer, tanto en Alpine como en Andretti había oportunidades si tenían paciencia. "Pero los altos jefes querían ver el éxito más rápido de lo posible. Les dije lo que era posible, pero dijeron que no había tiempo para eso", complementó.

Lo que Szafnauer aún no entiende es por qué Alpine se despidió rápidamente de él y de muchos otros líderes en 2023. "Parece que no entienden que se necesita tiempo para cambiar una cultura y desarrollar nuevas habilidades que nosotros no teníamos".

"Simplemente no tienen las habilidades técnicas que necesitan y esa fue la razón de nuestro desacuerdo. Y yo recibí un aviso de su decisión con menos de diez días de antelación, lo que posteriormente provocó mi partida a Bélgica", finalizó.