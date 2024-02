Después de doce temporadas, Lewis Hamilton cerrará su etapa en Mercedes a cambio de una aventura en Ferrari, pese a ello, Toto Wolff confía en que el siete veces campeón del mundo sea honesto y no transmita información sensible a su nuevo equipo.

El jueves pasado aparecieron informes sobre una posible salida de Hamilton de las Flechas Plateadas y estos parecían volverse más serios minuto a minuto. El mundo de la Fórmula 1 esperó ansioso durante todo el jueves para ver qué estaba por suceder.

Después de que todo el personal se reunió en la fábrica de Mercedes en Brackley, les dijeron que Hamilton dejaría el equipo después de esta temporada. Por la tarde se hizo el anuncio oficial: Hamilton dejará Mercedes después de 2024 para emprender una aventura en Ferrari.

Esto, por supuesto, pone fin a una larga era. El siete veces campeón del mundo milita en el equipo de Brackley desde 2014, donde ganó nada menos que seis campeonatos del mundo.

¿Es Hamilton un peligro para Mercedes?

Ahora se marcha al competidor, Ferrari. Mercedes peleó con los italianos por el segundo puesto entre los constructores la temporada pasada, una batalla que Mercedes ganó por poco. En Mercedes no hay duda de que Hamilton no transmitirá información sensible al competidor.

"Las reglas seguirán siendo relativamente las mismas hasta 2025. Más adelante en la temporada discutiremos la información técnica", dijo Wolff a Motorsportweek< /a>.

El austriaco continúa: "Es algo que no me preocupa en absoluto, también tenemos ingenieros que se trasladan a otros equipos. A veces eso ya ocurre seis meses después de su partida".

"Así que no tengo ninguna duda sobre la integridad de Lewis cuando se trata de compartir información, En última instancia, queremos que sea una temporada exitosa con ambos pilotos, todos están totalmente comprometidos a lograrlo", concluyó.