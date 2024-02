La FIA responde al rechazo de la F1 a Andretti

La FIA respondió a la noticia del miércoles de que Andretti Cadillac había sido rechazado por la FOM. La federación de deportes de motor mantiene un perfil relativamente bajo y dice que entablará un diálogo para determinar cuáles son los próximos pasos.

El miércoles por la tarde surgió la noticia de que la FOM, propietaria comercial de la Fórmula 1, ha rechazado la llegada del equipo de Andretti. La FIA solo había aprobado a Andretti entre las cuatro inscripciones para un nuevo equipo de F1 hace un tiempo, pero la FOM fue el siguiente obstáculo para Andretti.

Por lo tanto, este obstáculo no se ha superado, según la FOM, principalmente porque Cadillac solo podrá ser el proveedor de motores de Andretti a partir de 2028, el equipo actualmente no tendría ningún valor añadido para la F1 y no sería competitivo de inmediato. Según la FOM, si Cadillac es el proveedor a partir de 2028, hay mayores posibilidades de que el equipo sea aceptado.

¿Qué dijo la FIA sobre Andretti?

Mario Andretti y Cadillac, entre otros, ya han reaccionado con incredulidad a la noticia. El equipo ya tiene un coche en el túnel de viento, 120 empleados internos y estuvo trabajando duro en segundo plano para tenerlo todo organizado.

Por con esto, no ingresarán en el corto plazo (2025, 2026 y 2027). La FIA también respondió el jueves a la noticia del rechazo de Andretti por parte de la FIA con un breve comunicado.

"La FIA toma nota del anuncio de la Dirección de Fórmula Uno sobre el proceso de Expresiones de Interés para los equipos en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA. Entablaremos un diálogo para determinar los próximos pasos".

Queda por ver cuáles serán esos próximos pasos. El hecho es que es bien sabido que últimamente la FOM y la FIA han estado en desacuerdo con más frecuencia de lo que acordaron, algo que también se desprende de todo este proceso.

DECLARACIÓN DE LA FIA:

