Verstappen, cerca del RIDÍCULO

El tres veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, ha reconocido tener suerte dentro de su conducción.

Verstappen ha dicho que habría sido "vergonzoso" si no hubiera superado su examen de conducir, después de discutir con el supervisor.

El holandés ya corría en F1 antes de poder conducir legalmente un coche de carretera por su cuenta en su país de origen, un tema que se mencionó constantemente durante su temporada de debut con el entonces llamado equipo Toro Rosso.

18 es la edad en la que los pilotos de los Países Bajos pueden conducir sin un tutor que los vigile, y 18 fue la edad en la que Verstappen consiguió su primera victoria en una carrera de F1.

El jefe del primer equipo de Verstappen, Franz Tost, dijo recientemente que los periodistas lo llamó loco por fichar originalmente al holandés, que firmó su primer contrato con edad solo 16.

¿Cómo le fue a Max en su exámen?

Ahora uno de los pilotos de F1 más exitosos de su generación, Verstappen se ha sincerado sobre el momento en el que realizó su examen de conducir, algunos meses después de su temporada de debut en 2015.

“El examinador me dijo que fuera a la derecha y yo fui a la izquierda”, le dijo a The Times.

“Entonces no cedí el paso a los peatones en un cruce. No estaba muy contento. Discutí con él porque pensé que en realidad no estaban en el cruce", agregó.

“Entonces pensé: 'Pero aún no han llegado a ese punto, así que ¿por qué debería parar?'. Lo hice, sí, por suerte había aprobado. Sería bastante vergonzoso si no lo hubiera hecho. Creo que fue amable conmigo”, concluyó el piloto