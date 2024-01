La DESVENTAJA de Piastri frente a los demás pilotos

Oscar Piastri ha hecho un excelente primer año en la Fórmula 1 y el australiano ha causado una gran impresión. Mark Webber está orgulloso de su alumno después de que estuvo sin pilotar más de un año.

Viven buenos tiempos para el equipo McLaren. La temporada anterior, el coche color papaya parecía ser uno de los más débiles de la parrilla, pero durante la temporada el equipo de carreras británico ha podido solucionar la fuga mediante varias mejoras que han demostrado ser exitosas.

El equipo siempre tuvo un desempeño excelente en las últimas carreras y había muchas esperanzas de obtener buenos resultados de cara a las últimas carreras de la temporada. Eso funcionó, porque a ambos coches se les permitió subir al podio, por ejemplo, en Japón y Qatar.

Trabajo por hacer

Al final, resultó ser una maravillosa temporada de novato para Piastri. El manager Webber está impresionado:

"En general, estoy muy orgulloso y feliz. Ni siquiera en nuestros sueños más locos habríamos esperado una temporada así. Pero ahora que ha corrido contra los mejores pilotos del mundo, sabe hay trabajo por hacer", dice a Motorsport.com< /a> .

Todo esto ocurrió después de un año de baja: "Nunca es bueno para un piloto no correr durante quince meses. Ha hecho pruebas, pero las carreras reales son irreemplazables", mencionó

Tras los hechos

Según el ex piloto de Red Bull, su piloto se recuperó bien: "En los primeros seis meses a menudo caminaba un poco, después de los hechos, aunque Oscar no quiere usar eso como excusa. Él no es así"

"Por supuesto, no es ninguna ventaja a este nivel si no has estado en la parrilla durante quince meses, no has hecho paradas en boxes o coches de seguridad experimentados. Así que fue un poco impactante ver cuánto le dolía la diferencia", mencionó.

"Pero lo manejó bien. Además, el equipo tuvo al principio un momento difícil, después de lo cual la tercera carrera fue su carrera de casa. Psicológicamente, al principio se esperaba mucho de él, pero se lo tomó muy en serio", finalizó Webber.