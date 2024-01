Las RETADORAS palabras de la FIA a la F1

Jan Bolscher

Martes 2 Enero 2024 12:58

La FIA quiere que los coches de Fórmula 1 sean entre 40 y 50 kilogramos más ligeros de cara al nuevo reglamento técnico de 2026.

Los coches de la categoría reina actualmente se consideran demasiado pesados. La asociación internacional de automovilismo advierte a los equipos que ya no ajustará el peso mínimo una vez determinado, como hizo en 2022 y 2023.

En los años 90 y principios del siglo XXI la Fórmula 1 los coches pesaban sólo 595 kilogramos. Con el nuevo reglamento técnico de 2009, el peso mínimo aumentó a 605 kg. Se agregaron 20 kilos adicionales para los equipos que usaban el KERS.

En 2010, los coches se hicieron ligeramente más grandes y el peso mínimo pasó a 620 kg. Los coches se volvieron cada vez más seguros, pero también más pesados, y en 2013 el peso mínimo fue de 642 kg. En 2014 se introdujeron las unidades de potencia híbridas, con lo que el peso mínimo se situó en 691 kg. Un año después se le sumaron otros 11 kilos.

Los coches y neumáticos más anchos dieron como resultado un peso mínimo de 728 kg en 2017. Debido a la introducción del halo, este peso pasó a 734 kg en 2018. El peso también aumentó a 768 kg cada temporada en 2019, 2020 y 2021.

Con la generación actual de coches, el peso mínimo pasaría a ser de 795 kg a partir de 2022, pero finalmente pasó a ser de 798 kg, porque sólo un equipo logró alcanzar los 795 kg. La FIA intentó reducirlo a 796 kg para 2023, pero al final el peso mínimo se mantuvo en 798 kg.

No más subidas

“Está claro que seguirá siendo un desafío para los equipos alcanzar un peso tan bajo", comenzó Nikolas Tombazis, jefe de la división de monoplazas de la FIA, hablando con Motorsport.com.

"No será fácil para ellos en ese ámbito. Sin embargo, nos mantendremos en el peso mínimo que vamos a implementar y no vamos a aumentarlo lentamente de nuevo. Simplemente tendrán que esforzarse más para conseguir el peso mínimo". bajar de peso, si no pueden hacerlo", mencionó.

No sucumbirán al rechazo

"Ha habido una serie de discusiones sobre si necesitamos algún peso mínimo", continuó el aerodinámico griego. "Pero creemos que si nos deshacemos de él por completo, nos llevaría a una batalla interminable para perder peso. Eso podría tener consecuencias imprevistas. Por lo tanto, el peso mínimo que fijamos para 2026 no cambiará después de eso", dejó claro el griego.

"No sucumbiremos bajo la empujones constantes por unos kilos, cuando los equipos dicen 'Has añadido algo eléctrico, agreguemos dos kilos', o 'Los neumáticos son un poco más pesados, agreguemos unos kilos más' y cosas así. No vamos a hacer eso. Los equipos tendrán que trabajar para alcanzar el peso mínimo. Y creo que varios equipos pesarán demasiado en 2026", concluyó.