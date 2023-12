El juicio FINAL de Russell sobre Hamilton

Brian Van Hinthum

Sábado 30 Diciembre 2023 13:52

Según George Russell, la colaboración con Lewis Hamilton va bien después de dos temporadas y los dos compatriotas de Mercedes pueden confiar plenamente el uno en el otro, tanto dentro como fuera de la pista.

En conversación con Motorsport.comRussell dice que en términos de cooperación, a él y a Hamilton les está yendo bien.

"Creo que es normal cuando estás tan cerca en términos de rendimiento, cuando haces los mismos tiempos de vuelta o empiezas uno al lado del otro en la parrilla; siempre estás cerca el uno del otro", mencionó.

"Siempre analizamos nuestras estrategias durante las reuniones, la diferencia de ritmo entre nosotros dos es cero. Siempre hacemos una temporada de 24 carreras, una media de 60 vueltas por carrera, nos cruzamos mucho y él es el piloto con el que me cruzo. con la mayoría. Así que creo que probablemente nos basamos en eso", agregó.

Russell puede confiar en Hamilton

Russell También cree que puede confiar en Hamilton y viceversa. "También creo que confiamos el uno en el otro. Puede haber momentos tensos, puede ser difícil, pero confiamos el uno en el otro", destaca.

"Sabemos que nos damos suficiente espacio para luchar necesariamente y no sobrepasar el límite. Qatar fue claro sólo un pequeño error de juicio, esa es otra oportunidad en la que perdimos un podio o incluso una posible victoria", lamentó.

Buen desafío para Hamilton Russell

Russell también dice que Hamilton siempre tiene que estar a la vanguardia y rendir siempre para lograr buenos resultados.

"Estoy tratando de esforzarme más y más. No estoy satisfecho si estoy a la par de mi compañero de equipo en la clasificación o lo que sea. O el año pasado cuando estuvimos muy igualados durante toda la temporada. Quiero estar por delante . Eso es por lo que me esfuerzo. Tal vez esa haya sido una pequeña razón por la que he cometido algunos errores más".