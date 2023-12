Red Bull ENTIERRA los rumores de salida

Brian Van Hinthum

Viernes 29 Diciembre 2023 15:15 - Actualizada: 15:15

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, no se hace más joven y los rumores sobre una posible retirada son cada vez mayores. En cualquier caso, ya se encargó de aportar claridad sobre sus planes para la próxima temporada.

En conversación con OE24 da una respuesta definitiva sobre la próxima temporada: "Sí, todo seguirá como lo planeamos".

Así que Marko estará presente en 24 carreras el año que viene: "Sí, pero eso no me causa ningún estrés. Si encuentro que todo lo que se me presenta demasiado loco, sería difícil. Principalmente, me digo a mí mismo que Australia es hermosa y estoy deseando viajar a Melbourne.

"Desde el viernes a las 11:00 hasta el domingo por la noche estoy ocupado con mi trabajo en Red Bull y lo disfruto mucho", concluyó el asesor.

¿Quién es Helmut Marko?

Marko es uno de los grandes motores detrás del proyecto de Red Bull Racing y el hombre que llevó a Max Verstappen a la Fórmula 1. Helmut es asesor del equipo de bebidas energéticas desde hace mucho tiempo y el hombre de Graz juega un papel importante en todo lo que sucede detrás de escena en el equipo de Verstappen.

A sus ochenta años, por supuesto, también se hace mayor, aunque eso no le impide volar por todo el mundo para su amado Red Bull; sin embargo, debido a su edad, cada vez hay más rumores sobre una posible retirada de la categoría reina.

Recientemente, oímos hablar de una supuesta lucha de poder con Christian Horner y el propio Marko indicó hace unas semanas que mantendría una conversación importante con el equipo Red Bull en torno a Navidad.