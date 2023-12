Lars Leeftink

Sábado 23 Diciembre 2023 08:39

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirma que el número de carreras sprint durante la temporada se mantendrá en seis por el momento, pero no descarta que se puedan realizar ajustes en el formato u otros cambios en función de una reunión que se celebrará en febrero.

El italiano opina que efectivamente hay interés en mantener y ampliar las carreras cortas.

En charla con La Politica Nel Pallone, Domenicali afirma que la idea de que no hay interés en mejorar o ampliar el formato de las carreras de velocidad no es correcta.

Avisa que atraen a muchos fanáticos y la Fórmula 1 necesita pensar en ello para sacarle el máximo partido.

"Los datos muestran que hay interés. Para los nuevos aficionados, el concepto de días dedicados exclusivamente al entrenamiento libre no proporciona ese ímpetu deportivo e interés que los jóvenes parecen amar", considera.

Otros deportes también están cambiando

Según Domenicali, la Fórmula 1 no puede quedarse quieta y debe intentar avanzar hacia desarrollar. También mira a otros deportes en el mundo que están experimentando cambios.

"No es coincidencia que tantos deportes estén cambiando, como por ejemplo la NBA [liga de baloncesto estadounidense] y el béisbol. Todo el mundo debe prestar atención a lo que sucede en el mundo. Fuimos de los primeros y necesitamos esta atención y actitud proactivas por el bien de aquellos que son nuestros fans", insistió.

Planes en torno a las carreras de velocidad

La F1 ya ha logrado aumentar el número de carreras sprint de tres a seis por temporada. En principio, este número se mantendrá por el momento, pero puede haber cambios en el formato del fin de semana con carrera sprint, según Domenicali. Todo esto se discutirá en un par de meses.

"Quedan seis carreras de velocidad en el calendario. Tenemos una reunión a principios de febrero donde consideraremos algunos cambios operativos con respecto a las reglas del parque cerrado y tal vez un formato diferente.

"No puedo anticipar cualquier cosa, no porque no quiera, sino porque primero llegamos a un acuerdo, lo firmamos y luego seguimos adelante", sentenció.