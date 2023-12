¡Verstappen DESPRECIA la película de Hamilton!

Jan Bolscher

Miércoles 20 Diciembre 2023 10:42

Por supuesto, Lewis Hamilton está ocupado en segundo plano con Brad Pitt en una película sobre la Fórmula 1, pero a Max Verstappen no le importa en absoluto el filme cinematográfico.

Ahora se sabe que pasará algún tiempo antes de que la película aparezca en la gran pantalla. Es algo por lo que Verstappen ciertamente no estará triste.

El director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, junto con Hamilton han estado ocupados haciendo la película durante algún tiempo. La película cuenta la historia de un veterano que sale de su retiro para formar equipo con un aspirante a piloto y enfrentarse a los titanes del deporte.

Hamilton producirá la película junto con Bruckheimer y Oman de Jerry Bruckheimer Films, Kosinski y Plan B Entertainment. Penni Thow, directora ejecutiva de Copper, actuará como productora ejecutiva.

Retraso

Sin embargo, por el momento parece que tendremos que esperar un poco más hasta que podamos ver el resultado de los esfuerzos en la pantalla plateada.

Según informes recientes, las cosas no van bien con las grabaciones. Por ejemplo, se dice que hay una mala gestión presupuestaria y un guión insuficiente, por lo que parece que hay que revisar todo de nuevo.

Verstappen ha respondido a FORMULA 1 Magazine le preguntó si es un fanático del cine de Brad Pitt específicamente:

“Sí, mucho. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve y demás, recuerdo esos papeles. Me encantan las películas de todos modos y Brad Pitt es, por supuesto, un súper actor", dijo el holandés.

No interesa verla

Aún así, Verstappen no espera con ansias ni mucho menos que se termine de filmar la película de Hamilton.

"Antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin vi algunos clips de la nueva película, estos fueron mostrados durante el encuentro de pilotos con una explicación de cómo lo habían rodado todo", menciona Max.

"Es bonito verlo, eso seguro, pero en realidad no me interesa mucho. No necesito ver una película de mi propio deporte. Esta película es, por supuesto, una historia inventada y todo está siempre demasiado dramatizado, eso te tiene que encantar. Personalmente no tengo ningún problema con eso", concluye el campeón del mundo.