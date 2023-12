Remy Ramjiawan

Martes 12 Diciembre 2023 11:58

Max Verstappen logró rendir a un nivel sin precedentes en la Fórmula 1 esta temporada y el holandés ha enorgullecido a su padre Jos Verstappen.

El expiloto de Fórmula 1 cree que las grandes actuaciones de su hijo también se forman fuera de la pista.

La carrera sin precedentes de Verstappen en la Fórmula 1 entró en un capítulo nuevo y exitoso esta temporada. El piloto de 26 años coronó su fantástica temporada en la categoría reina con nada menos que diecinueve victorias en 22 carreras de Fórmula 1, lo que supuso su tercer título mundial consecutivo.

Mientras tanto, Verstappen ascendió al tercer lugar en la lista de más victorias de todos los tiempos con un total de 54 victorias, dejando atrás a Sebastian Vettel con 53 victorias. También lideró más de mil vueltas y logró el mayor porcentaje de victorias en una temporada.

Alto nivel en cada carrera

Con esas diecinueve victorias, fue por supuesto una temporada llena de momentos destacados y el padre Jos consigue PlanetF1 se le cuestionó cuál fue el punto culminante absoluto de la temporada:

"Bueno, creo que es difícil volver a una carrera en particular. Para mí, él está en un punto alto en todos los niveles de carrera. Es muy importante y bueno verlo para mí", dice el padre del ahora tres veces campeón del mundo", mencionó.

No hables de F1

Verstappen es a menudo conocido por su enfoque realista del deporte y, además de la categoría reina, También tiene muchas otras aficiones. Jos cree que la concentración mental de su hijo surge principalmente fuera de la pista:

"Después de una carrera puede desconectarse por completo. Puede concentrarse muy bien en otras cosas. Por ejemplo, a veces quiero hablar con él sobre algo y luego me dice: 'Por favor'. No se trata de Fórmula 1. Sólo quiere relajarse en casa y no hablar de eso", concluye Verstappen padre.