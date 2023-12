Jan Bolscher

Miércoles 6 Diciembre 2023 10:26

El Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas se celebró por primera vez el mes pasado después de cuatro décadas de ausencia de la categoría reina en la ciudad del juego.

En vísperas del fin de semana de carreras se celebró una ceremonia de apertura que no agradó a todo el mundo. Liberty Media ha confirmado que esto no volverá el próximo año.

La noche del miércoles al jueves, un día antes de los primeros entrenamientos libres en el Strip Circuit de Las Vegas, tuvo lugar una ceremonia de apertura con actuaciones en directo de varios artistas de fama mundial y un impresionante espectáculo de drones.

Además, los pilotos fueron presentados al público, apareciendo desde palcos gigantes en el pit lane. Verstappen no estaba pasando por un buen momento: "Creo que todo esto se puede saltar", dijo a Motorsport.com.

"Eso no tiene nada que ver con el cantante. Pero te quedas ahí parado como un payaso. Es 99 por ciento espectáculo y uno por ciento evento deportivo. De todos modos, no me gustan todas esas cosas a su alrededor", dijo Verstappen en su momento.

No más ceremonia inaugural

Afortunadamente, hay buenas noticias para el tres veces campeón del mundo: no volveremos a ver esa ceremonia inaugural el próximo año. En declaraciones a CNBC sobre el panorama financiero del Gran Premio de Las Vegas, Greg Maffei explicó lo siguiente:

"Si hablamos de los costes iniciales, tuvimos una ceremonia de apertura que fue enorme, que no tendremos en los próximos años", afirmó el presidente y director ejecutivo de Liberty Media, citado por Revista Motor Sport.

"Todavía teníamos muchos costos iniciales en torno a la seguridad y la protección, puentes temporales, optimizando apresuradamente la experiencia de los fanáticos que con el tiempo no solo es mejor para la calidad de la experiencia de los fanáticos, sino que probablemente también sea más rentable".

Horario de salida del Gran Premio

Algo que también puede cambiar para el Gran Premio de Las Vegas es el horario de salida de la carrera. Este año eran las 22:00 hora local, lo que significa las 7:00 en Europa y medianoche en México.

En la costa este de Estados Unidos, mercado en el que la Fórmula 1 intenta crecer, se produjo un hecho tardío: allí la carrera comenzó a la 1:00 de la madrugada.

"Negociamos cuidadosamente que fueran las diez para dar a los verdaderos aficionados en Europa la oportunidad de despertarse y ver la carrera con una taza de café, como hacemos aquí en Estados Unidos para las carreras al otro lado del Atlántico, mientras que en Estados Unidos era lo suficientemente temprano o lo suficientemente tarde para tener tantos fanáticos como fuera posible en la pista, pero también fanáticos frente al televisor", explicó Renee Wilm, directora ejecutiva del Gran Premio de Las Vegas, sobre por qué una hora de inicio Para este año se eligió el horario de las 22:00 horas.