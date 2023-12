Lars Leeftink

Domingo 3 Diciembre 2023 12:46 - Actualizada: 12:47

Aunque Max Verstappen ha reescrito muchos récords en 2023, también se le atribuyen muchos elogios al rápido RB19. De hecho, hasta tal punto que los logros del holandés a veces quedan eclipsados.

A Jos Verstappen no le preocupa esto y está hablando con Formule1.nl explica que su hijo Max tampoco está interesado en eso.

La actuación de Max no siempre es apreciada, especialmente en Gran Bretaña, o eso parece. Existe la sensación de que todos los mejores pilotos podrían hacer el mismo truco que Verstappen, con el coche adecuado.

Varios pilotos dominantes han tenido la oportunidad de reescribir los libros de récords en el pasado, pero la temporada que el holandés logró lograr en 2023 es excepcionalmente buena.

No le interesa

Cuando se le pregunta si su hijo Max recibe suficiente reconocimiento, Verstappen padre responde: "No lo sé, realmente no me preocupo mucho por eso, creo que todos en el paddock saben lo bien que Max hace sus cosas".

El piloto de Red Bull, de 26 años, es conocido por darlo todo siempre, incluso después de haber ganado el título mundial. Las cosas pueden ponerse difíciles, sobre todo en las redes sociales, cuando se critica a su hijo Max, pero al padre Jos no le importa:

"Lo que piense la gente no le importa. Pero aquí, dentro de toda la familia, Todos saben perfectamente lo bien que hace sus cosas, lo bien que lo ha hecho y recibe al cien por cien el reconocimiento que se merece".