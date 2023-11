Brian Van Hinthum

Lunes 27 Noviembre 2023 07:31

Charles Leclerc hizo todo lo que pudo durante el Gran Premio de Abu Dabi el domingo para asegurar que Ferrari terminara segundo en el campeonato de constructores.

Después de su feroz batalla, el monegasco preguntó al equipo si podía hacer unos donuts. La solicitud fue rechazada, lo que a su vez provocó frustración y decepción en Leclerc.

Antes del fin de semana del Gran Premio en Abu Dabi, Ferrari y Mercedes todavía estaban enfrascados en una emocionante batalla por el segundo puesto en el campeonato de constructores, ya que las escuderías italiana y alemana sólo estaban separadas por cuatro puntos.

Durante la carrera, Leclerc hizo todo lo posible para conseguir los puntos necesarios para el equipo y el piloto de Montecarlo incluso dejó adelantarse a Checo Pérez, que sufrió una penalización de cinco segundos en un último intento por dejar cuarto a George Russell que de todos modos terminó siendo tercero.

Entretenimiento para los aficionados

La acción de Leclerc fue en vano, ya que Pérez no pudo alejarse cinco segundos del piloto de Mercedes y, por tanto, Mercedes aún así terminó tres puntos por delante de la formación de Maranello.

Por supuesto, causó decepción después de una temporada que ya era bastante frustrante para Leclerc. En cualquier caso, el eventual número cinco entre los pilotos quería regalar a los aficionados un espectáculo después de la carrera y preguntó por la radio del tablero si podía hacer algunos donuts con su Ferrari en la recta.

Enojo

Leclerc, sin embargo, no obtuvo la respuesta que esperaba: "No burnouts, por favor, directo a la parrilla", dijo el ingeniero de carrera Xavier Marcos, provocando frustración y algunas maldiciones desde la cabina del monegasco.

"¡Argh, esto ni siquiera está permitido! Por el amor de Dios", fue la contundente respuesta de Leclerc, mientras Max Verstappen hacía donuts en la recta.

No se sabe exactamente por qué a Leclerc no se le permitió hacer donas, puede que haya tenido que ver con el hecho de que el Ferrari todavía tiene que usarse para las pruebas de neumáticos y de novatos en Abu Dhabi esta semana ó también podría ser que no hubiera suficiente combustible en el Ferrari para posteriormente proporcionar la muestra obligatoria a la FIA.